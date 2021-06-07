Байкеры привезут святые мощи Александра Невского в Хабаровск

Икону и мощи Александра Невского выставят в соборе Успения Божией Матери Фото: Хабаровская епархия

Хабаровск станет одной из остановок необычного крестного хода. Брутальные байкеры на мотоциклах привезут в краевую столицу икону святого благоверного Александра Невского. Вместе с ней прибудет и частица святых мощей князя.

Байкеры приедут в Хабаровск 12 июня. Икону и мощи Александра Невского выставят в соборе Успения Божией Матери (Комсомольская площадь). Поклониться князю смогут все верующие. Об этом сообщили в информационном отделе Хабаровской епархии.

- Крестный ход на мотоциклах организован в честь 800-летия святого князя и собрал байкеров из разных клубов. Заезд начнется 12 июня во Владивостоке, - добавили в епархии.

Финишируют байкеры 9 июля у раки Александра Невского в Санкт-Петербурге.