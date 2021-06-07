Хабаровский застройщик поплатится за растрату 25 миллионов рублей дольщиков

Фирма семь лет не могла построить три дома на 1000 квартир в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 500 потерпевших, 25 миллионов рублей растраты - это уголовное дело ООО «Диалог». Фирма семь лет не могла построить три дома на тысячу квартир в Хабаровске. Дольщики выходили на пикеты, на главу компании завели уголовное дело.

Строительство трех «свечек» на улицах Салтыкова-Щедрина и Кавказской началось в 2014 году. В возведение домов сотни людей вложили личные и кредитные деньги, но строительство постоянно затягивалось. Правоохранители организовали проверку.

Оказалось, что директор компании использовал свое служебное положение и растратил вверенные ему деньги дольщиков. Всего - более 25 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Растрата». В суде застройщик вину признал и раскаялся.

- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с его отбыванием в исправительной колонии общего режима, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор в законную силу не вступил.