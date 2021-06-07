Паводок в Хабаровском крае: на реке Кур уровень воды может подняться почти до семи метров

Отметка неблагоприятного явления у села Новокуровка составляет 650 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Паводок в Хабаровском крае набирает силу. Из-за разгула стихии на реке Кур прогнозируется подъем уровня воды выше отметки неблагоприятного явления. Под угрозой подтопления четыре населенных пункта.

Отметка неблагоприятного явления у села Новокуровка составляет 650 сантиметров. Гидрологи ожидают, что уровень воды в реке Кур поднимется до 650-680 сантиметров. Пик придется на 9-10 июня. Возможно подтопление сел Улика-Национальная, Победа, Пасека, Иванковцы.

- Главам населенных пунктов направлены рекомендации о том, как избежать происшествий и минимизировать возможные последствия. Также продолжается мониторинг паводковой обстановки на водоемах края, - добавили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.