Елка, игры и тишина: площадь Блюхера преобразится по результатам голосования в Хабаровске

Два месяца люди голосовали за общественные территории, которые будут облагорожены Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в первую очередь реконструируют площадь имени Блюхера. Такой выбор сделали жители региона в онлайн-голосовании. Два месяца люди голосовали за общественные территории, которые будут облагорожены.

- Площадь Блюхера разобьют на три зоны. Здесь появятся место для тихого отдыха, зона активного отдыха родителей с детьми и рабочие пространства для установки цветников и новогодней елки. Площадь находится между оживленными улицами, очень важно будет сделать безопасные подходы, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В Комсомольске «золото» в голосовании взял парк-территория в границах улиц Советской, Калинина и Комсомольского шоссе. В Амурске первым в очереди на преображение стал сквер по Комсомольскому проспекту. Всего в регионе реконструируют 102 площадки в 53 населенных пунктах.

Всего в голосовании приняли участие 92 тысячи местных жителей - 9,5 процента. Край стал 11-м среди регионов Дальнего Востока по числу проголосовавших.