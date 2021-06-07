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Общество7 июня 2021 11:09

Елка, игры и тишина: площадь Блюхера преобразится по результатам голосования в Хабаровске

Территорию разделят на три зоны
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Два месяца люди голосовали за общественные территории, которые будут облагорожены

Два месяца люди голосовали за общественные территории, которые будут облагорожены

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в первую очередь реконструируют площадь имени Блюхера. Такой выбор сделали жители региона в онлайн-голосовании. Два месяца люди голосовали за общественные территории, которые будут облагорожены.

- Площадь Блюхера разобьют на три зоны. Здесь появятся место для тихого отдыха, зона активного отдыха родителей с детьми и рабочие пространства для установки цветников и новогодней елки. Площадь находится между оживленными улицами, очень важно будет сделать безопасные подходы, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В Комсомольске «золото» в голосовании взял парк-территория в границах улиц Советской, Калинина и Комсомольского шоссе. В Амурске первым в очереди на преображение стал сквер по Комсомольскому проспекту. Всего в регионе реконструируют 102 площадки в 53 населенных пунктах.

Всего в голосовании приняли участие 92 тысячи местных жителей - 9,5 процента. Край стал 11-м среди регионов Дальнего Востока по числу проголосовавших.