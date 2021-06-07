Японцев приглашают в Хабаровский край за прививкой от коронавируса

Власти провели переговоры с японской стороной по линии российского посольства и торгпредства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Хабаровского края готовы принять подданных Японии для вакцинации от коронавируса. Такое решение было принято на полях Петербургского международного форума. Для проведения вакцинации иностранных граждан необходимо дождаться решения федеральных ведомств.

- Самое главное для нас, учитывая, что мы - приграничный регион, где располагается крупнейший хаб на Дальнем Востоке, - это так называемый медицинский туризм. Мы, кстати, хорошо уже подготовились к этому решению президента и провели переговоры с японской стороной по линии нашего посольства и торгпредства, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

По сообщению пресс-службы краевого правительства, регион готов принимать граждан Японии уже сейчас. Власти ждут решения Минздрава РФ и Роспотребнадзора о выделении квот на коммерческие вакцины. Как только оно будет получено, край сможет открыть авиасообщение с Японией.