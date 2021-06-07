Погода в Хабаровске 8 июня: днем будет +28 и без дождя Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Теплые деньки вновь порадуют хабаровчан. Сегодня в краевой столице осадки не прогнозируются, а днем столбик термометра поднимется до +28 градусов. Пожалеет хабаровчан и ветер. Он будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью от 4 до 9 метров.

Потеплее будет в южных районах края. Там воздух днем прогреется до +31 градуса. Ветер ожидается западного направления, 5-10 метров в секунду.

Примерно такая же погода ожидает и жителей центральных районов региона. Температура днем также поднимется до +31 градуса, но ветер различных направлений разовьет скорость от 3 до 13 метров в секунду.

Без существенных осадков будет и в северных районах региона. В зависимости от территорий температура днем будет варьироваться от +9 до +28 градусов. Ветер ожидается различных направлений от 4 до 11 метров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.