Две смерти и 20 тяжелых случаев коронавируса зарегистрировали в Хабаровском крае

Две смерти и 20 тяжелых случаев из-за коронавируса зарегистрировали в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Негативные новости принес для жителей Хабаровского края очередной день. За вчерашние сутки, 7 июня, в регионе от коронавируса умерли сразу два человека. Еще 20 пациентов борются за свою жизнь под пристальным наблюдением медиков.

- В крае за сутки обнаружен 51 новый случай заболевания коронавирусом. Наибольшее количество пациентов зарегистрировано в Хабаровске - 49 человек. Еще двое заболели в Хабаровском районе. Побороть болезнь смогли 53 человека, - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

В регионе вновь увеличен коечный фонд. Сейчас из 569 коек свободно лишь 136. В Хабаровске занято практически 85% коек. На сегодняшний день с болезнью пытаются справиться 1616 человек. Из них 433 лежат в госпиталях, а 1183 лечатся дома.

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