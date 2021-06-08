Заместителем Юрия Трутнева стал экс-глава Железнодорожного района Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровчанин Денис Андреев назначен на пост заместителя полпреда президента РФ по ДФО. До этого молодой чиновник работал в качестве начальника департамента по экономической и социальной политике в аппарате полпреда Юрия Трутнева.
Политическая карьера Дениса Андреева началась в Хабаровске. К своим 34 годам он успел поработать в городской администрации и в качестве ведущего специалиста, и на должности заместителя мэра по Железнодорожному району. Уходя с поста главы района по собственному желанию, чиновник написал трогательную публикацию в одной из соцсетей.
- Оглядываясь назад, должен признать, что сделать удалось далеко не все, что хотелось, но есть и результаты, которыми я буду гордиться. Я уверен, что Железнодорожный район будет расти, развиваться и процветать, - попрощался Денис Андреев.
Сразу после ухода из хабаровской администрации политик перешел в полпредство ДФО.
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