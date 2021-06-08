Центр по лечению пациентов с переломом шейки бедра появится в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Накануне Хабаровск посетил главный внештатный травматолог-ортопед Москвы Вадим Дубров. Специалист проверил работу первой и второй краевых клинических больниц. Именно там принимают наибольшее количество пациентов с переломом шейки бедра.
- Необходимо создать единый центр травматологии в регионе, так как протяженность Хабаровского края и недостаток кадров не позволяют решать проблему оперативно. Ни для кого не секрет, что вероятность смерти в течение года после перелома равна 72%. Но тут важно помнить не только о смертности, но и о качестве жизни тех людей, которые перенесли операцию, - сказал Вадим Дубров.
Считается, что чаще всего такие травмы получают люди старшего возраста, так как с возрастом кости становятся более хрупкими. Статистика показывает, что при такой травме после хирургического вмешательства сокращается риск смерти в пять раз.
Специалисты отметили, что санавиация Хабаровского края хорошо развита, чтобы оказывать помощь пациентам из всех уголков региона как можно скорее. Так уже работают в Москве и еще нескольких регионах.
- Перелом шейки бедра - не сезонная травма. Пожилой человек может получить серьезное повреждение от любого падения. В идеале пациента нужно прооперировать в течение первых трех суток, - уточнил Леонид Пак, заведующий травмотделением Краевой клинической больницы №2.
Предполагается, что помимо лечения в новом центре будут заниматься обучением медперсонала всего ДФО. Кроме того, по любому частному случаю медики смогут проконсультироваться в режиме реального времени.
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