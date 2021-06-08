Селянка 23 раза ударила ножом пьяного друга под Хабаровском

В какой-то момент застолье превратилось в кровавую бойню Фото: Иван ВИСЛОВ

В селе Заозерное Мария (имя изменено - прим. ред.) выпивала со знакомым. В какой-то момент застолье превратилось в кровавую бойню. 43-летняя селянка по какой-то известной только ей причине до смерти забила ножом собутыльника.

Все случилось 10 марта 2021 года. Пьяная Мария схватила нож и 23 раза ударила выпившего друга. 44-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте. Женщина попыталась скрыть следы преступления, но была задержана и отправлена в СИЗО.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Максимальное наказание по статье - до 15 лет колонии.