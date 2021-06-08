Рабочий сорвался с высоты на стройке ГЭС в Магаданской области

Региональный Следком возбудил уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

При строительстве Усть-Среднеканской ГЭС на Колыме 51-летний мужчина сорвался с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью. Региональный следком возбудил уголовное дело.

ЧП случилось 30 мая, бетонщик был занят на станционной плотине ГЭС. Мужчина провалился в пространство между пазами аварийно-спасательного затвора. Смерть наступила в результате «удара о твердую поверхность». Причины падения рабочего будут выяснять следователи.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ». Следствием изъяты и изучаются служебные документы, в том числе регламентирующие технологию работ, которые выполнял погибший, а также требования по обеспечению их безопасности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Расследование уголовного дела продолжается.