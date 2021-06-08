Неизвестный водитель протаранил два автобуса с пассажирами в Хабаровске

Известно, что странный водитель ехал за рулем «Ниссана» Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Хабаровские инспекторы ГИБДД ищут водителя, который врезался в два автобуса подряд. Неизвестный шофер ехал про Краснореченской улице, протаранил пассажирские машины и был таков. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Авария случилась в 19:50 возле дома №181. Известно, что странный водитель ехал за рулем «Ниссана». Шофер, по информации ведомства, за движением не следил и врезался сначала в 85 автобус, затем - в маршрут №25, который высаживал пассажиров на остановке.

- В результате ДТП пострадавших нет. Водитель автомобиля «Ниссан» с места скрылся, - отметили в региональной ГИБДД.