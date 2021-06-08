Парашютисты и летчики из Хабаровска помогут тушить разрушительные лесные пожары в Якутии

В соседнем регионе зафиксировано 22 очага Фото: Правительство Хабаровского края

Республика Саха (Якутия) несколько дней задыхается от дыма от лесных пожаров. В соседнем регионе зафиксировано 22 очага, общая площадь – 3000 гектаров. Из-за жаркой погоды и ветра ситуация может ухудшиться, поэтому власти республики обратились за помощью к Хабаровскому краю.

- В соседний регион направлено 53 парашютиста и два летчика. Все сотрудники имеют большой опыт за плечами и усилят местную группировку. Ранее наши пожарные много раз помогали другим регионам, - сказал Александр Ежков, начальник КГСАУ «Дальневосточная авиабаза охраны лесов».

Пожарные из Хабаровского края будут бороться с огнем до стабилизации обстановки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, что в Хабаровском крае действует всего один природный пожар. Горят леса в Аяно-Майском районе на площади десять гектаров.