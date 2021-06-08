Пьяный хулиган разбил бутылку о памятник и изуродовал надпись «Победа» в Хабаровске

Максимальное наказание по статье – до пяти лет колонии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пьяный парень в ночь на 1 мая гулял по Хабаровску. Путь Олег (имя изменено – прим. ред.) держал через площадь «Город воинской славы». 19-летний хабаровчанин по какой-то непонятной причине накинулся на памятник. Парень решил «подправить» инсталляцию своими методами.

В ход Олег пускал все способы, которые приходили ему в голову. Первым делом он запустил в памятник, посвященный 75-летию Победы, стеклянную бутылку. Затем хулиган забрался на выступ в виде георгиевской ленты и стал отрывать покрытие с букв, которые составляли слово «Победа».

- Уголовное дело возбуждено по статье «Повреждение объекта, посвященного дню воинской славы России в период Великой Отечественной войны». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Максимальное наказание по статье – до пяти лет колонии.