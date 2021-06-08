Сиделец из колонии Хабаровского края познакомился с дамами и выманил у них 400 тысяч рублей

Парень просил деньги в долг, клятвенно обещая вернуть в два раза больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Максиму (имя изменено - прим. ред.) всего 22 года, а он уже «загремел» в колонию. Парня посадили за взлом квартиры с применением насилия. В колонии разбойник не скучал и нашел способ незаконного заработка.

Парень знакомился в соцсетях с девушками и заводил приятную беседу. В процессе Максим просил деньги в долг, клятвенно обещая вернуть в два раза больше. Дамы велись на рассказы сидельца и переводили ему деньги. Таким образом разбойник выманил у семи онлайн-знакомых более 400 тысяч рублей.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Материалы направлены в суд Хабаровска для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Максимальное наказание - до шести лет колонии.