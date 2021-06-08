После фазанки купил уматный завертон: в «Яндексе» назвали слова, понятные только в Хабаровском крае

В каждом регионе страны есть свои слова и фразы, понятные только местным жителям
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Городская лексика вносит свой определенный шарм в русский язык. В каждом регионе страны есть свои слова и фразы, понятные только местным жителям. «Яндекс» составил топ выражений, понятных только жителям Хабаровского края. В него вошли как понятные «обутки» и «темпер», так и непонятные многим «откорячка» и «гуска». Подробности - в нашем материале.
Специалисты проанализировали более шести миллионов статей и комментариев блог-платформы. Затем региональным словечкам вместе с лингвистами института русского языка были даны определения. В список слов, понятных в Хабаровском крае, попали:
ВКАТЫВАТЬ - нравиться, радовать, приносить удовольствие.
ГОПКА - шайка, гоп-компания.
ГУСКА - гусеница (у танка, трактора и тому подобное).
ЗАВЕРТОН - ролл, рулет.
КОПЫТИТЬ - тяжело работать.
ОБУТКИ - обувь.
ОГРЕБАТЬСЯ - пострадать, быть наказанным.
ОТКОРЯЧКА - отговорка, «отмазка».
ПРУЛЬ - праворульный автомобиль.
ТЕМПЕР - температура.
УМАТНЫЙ - отличный.
ФАЗАНКА - среднее специальное учебное заведение.
ЧИФАНЬКА - недорогое кафе, «забегаловка».
Многие слова оказались знакомы жителям Приморья, Сахалина, Забайкалья и других соседних регионов. Только в Хабаровском крае, по мнению исследователей, употребляют выражения «гуска», «напнуть» и «наскоряк».
Однако жители региона нашли «свои» слова в списках из других регионов. Например, забайкальская «однушка» (однокомнатная квартира), приморский «микрик» (микроавтобус), кузбасские «догонялки» (салочки, догоняшки) и так далее.