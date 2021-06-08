После фазанки купил уматный завертон: в «Яндексе» назвали слова, понятные только в Хабаровском крае

В каждом регионе страны есть свои слова и фразы, понятные только местным жителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Городская лексика вносит свой определенный шарм в русский язык. В каждом регионе страны есть свои слова и фразы, понятные только местным жителям. «Яндекс» составил топ выражений, понятных только жителям Хабаровского края. В него вошли как понятные «обутки» и «темпер», так и непонятные многим «откорячка» и «гуска». Подробности - в нашем материале.

Специалисты проанализировали более шести миллионов статей и комментариев блог-платформы. Затем региональным словечкам вместе с лингвистами института русского языка были даны определения. В список слов, понятных в Хабаровском крае, попали:

ВКАТЫВАТЬ - нравиться, радовать, приносить удовольствие.

ГОПКА - шайка, гоп-компания.

ГУСКА - гусеница (у танка, трактора и тому подобное).

ЗАВЕРТОН - ролл, рулет.

КОПЫТИТЬ - тяжело работать.

ОБУТКИ - обувь.

ОГРЕБАТЬСЯ - пострадать, быть наказанным.

ОТКОРЯЧКА - отговорка, «отмазка».

ПРУЛЬ - праворульный автомобиль.

ТЕМПЕР - температура.

УМАТНЫЙ - отличный.

ФАЗАНКА - среднее специальное учебное заведение.

ЧИФАНЬКА - недорогое кафе, «забегаловка».

Многие слова оказались знакомы жителям Приморья, Сахалина, Забайкалья и других соседних регионов. Только в Хабаровском крае, по мнению исследователей, употребляют выражения «гуска», «напнуть» и «наскоряк».

Однако жители региона нашли «свои» слова в списках из других регионов. Например, забайкальская «однушка» (однокомнатная квартира), приморский «микрик» (микроавтобус), кузбасские «догонялки» (салочки, догоняшки) и так далее.