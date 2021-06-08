Грузовой самолет экстренно сел в аэропорту Хабаровска

Воздушное судно летело по маршруту Южно-Сахалинск - Циндао Фото: Иван ВИСЛОВ

Экстренную посадку совершил грузовой самолет в аэропорту Хабаровска. Воздушное судно летело по маршруту Южно-Сахалинск - Циндао. На борту находились только члены экипажа.

Грузовой самолет приземлился в Хабаровске около 10:00 часов утра 8 июня. Причина аварийной посадки – техническая неисправность. Какие конкретно неполадки нашлись у воздушного судна – не сообщается.

- На борту находились пять членов экипажа. Пострадавших нет, - сообщили «КП-Хабаровск» в местном аэропорту.

Груза на борту самолета не было. Причину поломки выясняют специалисты.