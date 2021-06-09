Погода 9 июня: в Хабаровске днем будет +31 градус жары Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае сегодня, 9 июня, будет настоящая жара. Дневные температуры не просто высокие, они уйдут за отметку в 30 градусов. В Хабаровске, например, днем будет +31 градус, ветер около 4-12 метров в секунду, но есть подозрение, что он не особенно спасет от зноя. Информацию о погоде предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

Южные районы края тоже ждет знойная погодка сегодня. Днем даже жарче, чем в краевой столице - до +32 градусов. А вот в центральных районах в дневное время столбик термометра покажет все 33 градуса жары. Со знаком плюс, разумеется. Примечательно, что даже в северных районах региона кое-где тоже сегодня жара дойдет до +32 градусов. К слову, осадков 9 июня нигде не ожидается.

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