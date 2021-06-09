Ребенок попал в больницу: в Хабаровске задержан владелец проката электромопедов Фото: Иван Макеев

В Хабаровске следком задержал владельца пункта проката электромопедов за то, что тот не обеспечил безопасность при предоставлении услуг и допустил причинение тяжкого вреда здоровью человека. 1 июня этого года 12-летняя девочка попала в больницу из-за столкновения на электромопеде с велосипедисткой. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

- 1 июня хабаровчанин взял в аренду электромопед и посадил на него дочь 12 лет. Девочка врезалась в велосипедистку, получила серьезные травмы и попала в больницу. Сейчас ее жизни ничто не угрожает, - добавили в СУ СК.

Как считает следком, владелец проката не создал необходимые условия безопасности, не проинструктировал на предмет эксплуатации электромопеда, не выдал средства защиты и не предпринял мер для предотвращения такой ситуации и наезда на людей. Сейчас ведется следствие, выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

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