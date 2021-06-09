Северные надбавки в 50% вернут молодым специалистам в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Николаевском районе Хабаровского края власти решили вернуть северные надбавки к зарплате молодых специалистов. Напомним, с 2005 года на федеральном уровне надбавки в 50% были отменены для тех, кто впервые пошел на работу. Молодежь получала лишь по 10% за каждые полгода работы. Сейчас в район возвращена надбавка в 50%. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Надбавка положена молодым специалистам с первого дня заключения трудового договора. Касается это только тех, кто не достиг еще 35-летнего возраста и прожил в районах Крайнего Севера и в приравненных к нему территориях не меньше года без перерыва, - добавили в правительстве.

Те, кто прожил в местах меньше года, будет получать по 25% надбавки после полугода работы, затем с увеличением еще на 25% через полгода. Эта поддержка затронет порядка 300 человек. Мера подготовлена для заинтересованности молодых специалистов в работе в бюджетных организациях.

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