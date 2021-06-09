Семь человек вывели в противогазах из пожара в селе под Хабаровском

Открытого огня хоть и не было, но дым от тления проводки полностью окутал подъезд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В доме села Калинка 8 июня случился пожар, один из подъездов сильно затянуло дымом. Причиной стало замыкание в электрощитовой. Помощь понадобилась семерым жильцам дома, в их числе - дети.

Открытого огня хоть и не было, но дым от тления проводки полностью окутал подъезд. Пробраться сквозь едкие клубы некоторые жители не смогли. Пожарные эвакуировали людей с помощью спасательных устройств. Всего на улицу вывели двух детей и четверых жителей дома.

- Всего для реагирования на вызов привлекались 12 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники. В подъезде для дымоудаления были открыты окна, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

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