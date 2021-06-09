Картой «МИР» могут оплачивать проезд до дачи льготники в Хабаровском крае

Льготникам Хабаровского края теперь не нужно хранить проездные билеты, чтобы компенсировать проезд до дачи Фото: Правительство Хабаровского края

Льготникам Хабаровского края теперь не нужно хранить проездные билеты, чтобы компенсировать проезд до дачи. Оплатить поездку отныне можно бесконтактной банковской картой «МИР». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вернуть деньги за проезды на общественном транспорте могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, люди, отмеченные медалью «За оборону Ленинграда. В список льготников также входят инвалиды, дети-инвалиды и их родители, ветераны боевых действий, реабилитированные, ветераны труда, женщины после 55 и мужчины после 60 лет.

- С этого года компенсация будет выплачиваться родителям инвалидов с детства и родителям недееспособных инвалидов с детства I группы, - добавили в правительстве края.

Компенсация назначается по заявлению, к которому прикладываются копии паспорта, трудовой книжки и оригиналы билетов, если проезд оплачен наличными. Документы принимаются в центрах социальной поддержки по месту жительства с 1 июня по 30 ноября.

Льготники смогут вернуть деньги не более чем за 82 поездки, которые были сделаны с 1 мая по 31 октября 2021 года. Компенсация выплачивается ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.