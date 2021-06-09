Пьяная хабаровчанка сбила трехлетнего ребенка на детской площадке

Возле дома №33 хабаровчанка не смогла совладать с иномаркой и выехала на детскую площадку Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В микрорайоне «Красная Речка» 8 июня женщина устроила ДТП. Пьяная дама без водительских и моральных прав садиться за руль зачем-то решила прокатиться по местности. Как итог - травмированный ребенок и долгое разбирательство.

Женщина подшофе села за руль Toyota Corolla. Путь дама держала в сторону Балашовской улицы. Возле дома №33 хабаровчанка не смогла совладать с иномаркой и выехала на детскую площадку. Под колеса машины попал ребенок - трехлетняя девочка, которая гуляла с мамой. Малышку увезли в больницу, врачи подозревали перелом ноги.

- Окончательный диагноз: ушиб мягких тканей, подкожная гематома левой голени. У авто нет страхового полиса, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Хабаровчанке грозит административный арест до 15 суток, либо штраф в 30 тысяч рублей.