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Происшествия9 июня 2021 6:14

Пьяный муж поссорился с женой и поджег семейную машину в Хабаровске

На авто мужчина решил выместить злость
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Мужчина залез в авто и стал поджигать вещи

Мужчина залез в авто и стал поджигать вещи

Фото: Артем КИЛЬКИН

В микрорайоне «Ореховая сопка» семейная пара серьезно повздорила. Пьяный разозленный мужчина выбежал на улицу. Свою агрессию хабаровчанин решил выплеснуть на семейное авто стоимостью 680 тысяч рублей.

Мужчина залез в авто и стал поджигать вещи. Машина вспыхнула, ее успели потушить пожарные. Хабаровчанина задержали, выяснилось, что его биография не так чиста - он был замешан в кражах, разбоях, избиениях.

- Возбуждено уголовное дело статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание - до трех лет колонии.