Названия сменят остановки общественного транспорта в Хабаровске

Переименовать планируют четыре остановки Фото: Администрация Хабаровска

Ряд остановок общественного транспорта сменит названия в Хабаровске. По мнению властей, они не отражают актуальное расположение. Переименовать планируют четыре остановки, хабаровчане могут высказаться по этому поводу.

Остановка «Глория» в скором времени будет называться «Школа №52», а ее существующую тезку переименуют в «Улицу Суворова». «Завод металлозаготовок сменит имя на «Улицу Узловую». Остановка «Поликлиника №15» станет «Гвардейской».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска, вероятно, названия поменяют еще несколько остановок. «Дом ветеранов» хотят переименовать в «Стрелку». «Поворот аэропорта» может измениться на «Чернореченское шоссе».

Свое мнение жители города могут высказать до 31 октября 2021 года, обращения по этому поводу принимаются на почту upts@khv27.ru