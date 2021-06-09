Киберсхватка: дальневосточных геймеров приглашают сразиться за кубок «Ростелекома» Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

С 21 по 27 июня дальневосточных геймеров приглашают сразиться в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)* и World of Tanks**. Призовой фонд кибертурнира 100 тысяч рублей и 40 тысяч игрового золота от компании Wargaming. Соревнования пройдут в режиме онлайн, участие - бесплатное.

К участию приглашаются команды со всего Дальнего Востока. Возрастная категория CS:GO «18+», World of Tanks «14+». Игры пройдут по системе Single Elimination, когда команда выбывает из соревнований после одного поражения. Турнир организует Хабаровское краевое отделение всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» в партнерстве с компанией «Ростелеком».

- «Ростелеком» постоянно поддерживает развитие киберспорта: организует соревнования, развивает в партнерстве с лидерами игрового рынка экосистему продуктов и цифровых сервисов для геймеров. Турнир «Кубок «Ростелекома» - отличная возможность для известных дальневосточных команд и только начинающих игроков помериться силами и выяснить, кто же сильнее. Ждем интересных поединков и ярких побед! - отметил директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Баир Аюшеев.

Финалы по CS:GO и World of Tanks состоятся 26 и 27 июня. Комментировать итоговые сражения по World of Tanks будет Артем Кузнецов на своем YouTube-канале IIomudop_MSK. Финал по CS:GO на платформе Twitch проведет Сmarty.

- Турниры таких масштабов для нашего региона достаточно редкое и эксклюзивное явление. Выбраны самые популярные игровые дисциплины среди дальневосточников. Приглашаю команды к участию и, думаю, нас ждет захватывающая киберсхватка, - рассказал председатель Хабаровского краевого отделения всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» Михаил Репка.

Подать заявку на участие и узнать подробнее о кибертурнире можно по ссылке. Завершится регистрация 19 июня в 23.59 (UTC + 10 часов) или по достижении лимита турнира - 128 команд на каждую игру.

*CS:GO - многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Игроки распределяются по командам и сражаются друг против друга: террористы и спецназ. Содержит несколько многопользовательских режимов игры.

**World of Tanks - клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора, в которой представлены боевые машины середины XX века (1930-1960-х годов). Разработана игра белоруской студией Wargaming.net.

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 миллиона, платного ТВ «Ростелекома» - 10,8 миллиона пользователей, из них свыше 6,2 миллиона - IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор «Tele2 Россия» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 миллиона абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) - готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».