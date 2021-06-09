Хабаровчанин вынес из съемной квартиры морозильный ларь и два телевизора

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Максим (имя изменено – прим. ред.) снимал квартиру на Космической улице. Жил в ней год, платил исправно, но внезапно съехал. После ухода квартиранта хозяйка квартиры недосчиталась бытовой техники.

С собой парень прихватил морозильный ларь и два телевизора. Полицейские вышли на след и задержали воришку. Украденную технику Максим успел продать в комиссионные магазины. Естественно, о происхождении вещей парень умолчал.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание – до пяти лет колонии.