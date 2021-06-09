В Хабаровске могут появиться ровные и чистые газоны Фото: Администрация Хабаровска

В этом году городская администрация планирует скосить 250 гектаров травы в Хабаровске. К вопросу подключатся как специалисты МБУ «Горзеленстрой», так и районные администрации. Первой начали облагораживать «красную линию» города. Газоны уже оформили на улицах Тургенева, Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Амурском бульваре, Джамбула, Суворова и Слободской.

- Мы сформировали две бригады, которые занимаются стрижкой травы. Наши рабочие выполняют план с опережением. Мы не прекращаем работу и при плохой погоде, - рассказала Екатерина Бакулева, представитель МБУ «Горзеленстрой».

На ближайшие дни планируется старт работ на Матвеевском шоссе, улицах Ленина, Комсомольской, Руднева, Тихоокеанской. В городской администрации отметили, что траву внутри дворов, проездом, вдоль дорог стригут комитеты по управлению районами.

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