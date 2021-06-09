«Ерофей Арену» в Хабаровске хотят сделать бесплатной и открытой до всех Фото: Правительство Хабаровского края

В среду, 9 июня, во время объезда социально значимых объектов Индустриального района Хабаровска врио губернатора зашел в Ерофей Арену. Здесь он осмотрел площадки, которые спорткомплекс подготовил к летнему сезону – футбольное поле, искусственный лед для хоккея, гимнастические залы, беговые дорожки и столы для пинг-понга. Руководителя региона удивило, что здесь так мало людей. Ему объяснили, что на время летних каникул действует система секций по установленным часам, на самом деле здесь занимается немало ребятишек.

- Я предлагаю сделать Ерофей Арену открытой вообще для всех. Пусть приходят заниматься группами кто пожелает. Минимум час в день. Это близлежащие дома, детские дома, социальные наши все учреждения. Столько оборудования, такая площадь, все охлаждается! Это должно работать для всех, - сказал Михаил Дегтярев.

Последняя фраза адресовалась министру спорта Хабаровского края Дмитрию Чикунову. И тот согласился. В ближайшее время будем ждать появления нового расписания работы одного из самых современных спортивных комплексов Хабаровска.