Уровень Амура поднимется на 40 сантиметров: «большая вода» может затопить острова Хабаровска

Уровень Амура у Хабаровска 11-12 может добраться до отметки в 390 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Уровень Амура у Хабаровска становится ближе к отметке неблагоприятного явления (450 сантиметров). На 11-12 июня гидрологи прогнозируют прибавление воды в реке на 40 сантиметров. В возможной зоне паводка окажутся дачи на островах.

Уровень Амура у Хабаровска 11-12 может добраться до отметки в 390 сантиметров. «Большая вода», согласно прогнозам, на огороды на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный не зайдет. Однако подходы к наделам во многих местах может подтопить.

Дачникам и местным жителям рассказывают о правилах поведения при подтоплении, на Большом Уссурийском дежурит пост пожарной части с квадроциклами и лодкой. Специалисты постоянно патрулируют территорию.

- Складывающаяся обстановка на реках Хабаровского края сейчас находится в зоне повышенного внимания. Это относится как к большой водности Амура, так и прохождению дождевых паводков на малых реках. Осложняет гидрологическую обстановку активная циклоническая деятельности на территории края и соседних регионов, - сказал Виталий Дарчия, заместитель начальника главка МЧС России по Хабаровскому краю.

На реке Кур 9-10 июня уровни воды будут на отметке в 620-650 сантиметров (неблагоприятное явление – 650 сантиметров). Ожидается затопление пойм 2,0-2,5 метра. Возможны подтопления дорог, посевов, линий связи в селах Иванковцы, Улика-Национальная, Победа.

Гребень паводка на 9 июня проходит между Комсомольском и Богородским. Уровни воды в реках поднимаются на два-семь сантиметров в сутки.