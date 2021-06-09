Мужчина в костюме защитного цвета без вести пропал в ЕАО

Рост мужчины 170 сантиметров, у него карие глаза, темные волосы. Фото: Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В ЕАО разыскивают 52-летнего мужчину. Евгений Борисович Турчанинов исчез при невыясненных обстоятельствах в районе села Дмитрово. Мужчину ищут близкие, полиция и волонтеры.

Евгений Турчанинов пропал 4 июня. Последний раз мужчину видели рядом с дорогой Биробиджан – Унгун. Дальше следы Евгения теряются, на связь он не выходит, что с ним – неизвестно.

Рост мужчины 170 сантиметров, у него карие глаза, темные волосы, среднее телосложение. Последний раз Евгения Турчанинова видели в черной кепке, костюме защитного цвета и черно-красных кроссовках. Об этом рассказали в Добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Евгения, просим позвонить по телефонам: + 7 914 167 37 77; + 7 924 740 33 38; 112.