Погода 10 июня в Хабаровске: будет тепло, но пройдет небольшой дождь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Неустойчивая летняя погода продолжает огорчать хабаровчан. Например, сегодня в городе до +29 градусов. Но при этом синоптики передают небольшой дождь. Ожидается еще и сильный ветер от 7 до 13 метров. Но направление будет южным, поэтому сильной прохлады не стоит ждать.

В южных районах сегодня также местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух также, как и в Хабаровске, прогреется до +29 градусов. Ветер ожидается южного направления от 7 до 12 метров.

- В Хабаровском, Нанайском и Верхнебуреинском районах местами ожидается небольшой дождь. В остальных районах центральной части региона преимущественно без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +31 градуса. Ветер будет юго-западный, от 3 до 14 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В северных районах местами также пройдет дождь. Однако Николаевский, Ульчский и Охотский районы осадки обойдут стороной. Днем температура будет варьироваться от +9 до +30 градусов. Ветер будет южных направлений от 4 до 13 метров.

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