В Хабаровском крае за сутки коронавирусом заболели 58 человек и двое умерли Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Обстановка с заболеваемостью коронавирусом продолжает ухудшаться. Так, 9 июня в регионе заболело на 11 человек больше, чем выздоровело. Побороть болезнь смогли лишь 47 человек, а заразиться – 58. В тяжелом состоянии находятся десять человек, а девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Двое пациентов вообще не смогли победить болезнь.

- Наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Хабаровске – 24 человека. На втором месте по числу заболевших район имени Лазо. Там заразилось 16 человек. Еще десять человек заболели в Хабаровском районе, и восемь в Охотском районе, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

В регионе в очередной раз увеличили коечный фонд. Из 609 коек свободно лишь 139. Сейчас в госпиталях находятся 470 пациентов. Еще 1158 лечатся дома.

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