На теплосети в Хабаровске уйдет полмиллиарда рублей Фото: Администрация Хабаровска

На некоторых участках теплотрассы работы уже начались. Так, на улице Калараша от дома №14а до 30/1 этим летом рабочие заменят участок длиной в 776 метров. Там подземные трубы лежат около 20 лет без ремонта. Ремонт на участке обойдется в 56 миллионов рублей. Его закончат к началу отопительного сезона.

Еще один участок ремонтируют на улице Урицкого, 14а и Краснореченская, 86. Там МУП «Водоканал» проводит капремонт водопровода с монтажом новых железобетонных колодцев. Компания уверяет, что благодаря технологии горизонтально-направленного бурения, раскопки делать не будут. Кроме того, уложат новые трубы из полиэтилена, которые можно использовать до 50 лет. За неделю с работами расправятся.

Практически километр тепломагистрали заменят на участке от улицы Аксенова, 30а до Халтурина, 3. На ремонт потратят 35 миллионов рублей. Энергетики на объекте построили временную трубу, чтобы на период ремонта в дома поступала горячая вода.

- Планировалось, что МУП «Тепловые сети» отремонтирует 9,3 километра теплосетей, но во время гидравлических испытаний были найдены аварийные участки. Теперь организации придется заменить 11-12 километров сетей. ДГК проведете ремонт 6,5 километров сетей, на что уйдет около 673 миллионов рублей. А «Водоканал» вкупе отремонтирует 11,3 километра водопровода и 3,4 километра канализации, - рассказал Алексей Богданов, первый заместитель мэра по городскому хозяйству.

Самые масштабные работы пройдут на участке от улицы Промышленной, 12в до переулка Промышленного, 3в. Там заменят полтора километра труб.

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