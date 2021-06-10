Новая детская поликлиника откроется уже в середине 2022 года в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Строительство новой детской поликлиники в микрорайоне Прибрежный должно решить несколько проблем для жителей Индустриального района. Сейчас около пяти тысячи детей лечатся в поликлинике №17, что не соответствует мощностям заведения. Там обслуживаются жители участка от улицы Гамарника до парка имени Ю.А. Гагарина, Прибрежного микрорайона, Первого микрорайона, микрорайонов «Строитель» и «Ю-Сити», а также жилых комплексов «Пионерский» и «Петроглиф Парк».

- Мы решили, что вся поликлиника №17 переедет в новое строящееся здание. Туда переедут как медицинский персонал, так и все прикрепленные дети. В новой поликлинике смогут обслуживаться не менее 22,5 тысяч детей из близлежащих микрорайонов. Поликлиника большая – около 10 тысяч квадратов. Здесь запланировано создание рентгенологического отделения, дневного стационара, отделения неотложной помощи, кабинета охраны зрения, отделения восстановительного лечения, а также центр амбулаторной хирургии и аптечный пункт, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Из-за пандемии коронавируса строительство поликлиники приостановилось. Возникали проблемы с поставками стройматериалов и привлечением рабочей силы. Сейчас ситуация стабилизируется. Работы планируют завершить к концу 2021 года. А открыть поликлинику готовы в середине 2022-го.

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