Субсидированные авиабилеты из Хабаровска в Москву вернулись в продажу

Улететь из Хабаровска в Москву и обратно дальневосточники могут за 20400 рублей Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

После недолгого отсутствия в продаже вновь появились субсидированные авиабилеты из Хабаровска в Москву. Напомним, что льготой теперь могут воспользоваться все жители Дальнего Востока. Правда, есть условие - необходима постоянная регистрация в одном из регионов ДФО.

Субсидированные билеты вернулись в продажу в авиакомпаниях «Аэрофлот» и «Россия». Улететь из Хабаровска в Москву и обратно дальневосточники могут за 20400 рублей (10200 в одну сторону). Для детей от 0 до 12 лет билеты дешевле - 15200 в обе стороны. Субсидированные авиабилеты пока доступны вплоть до ноября, но вероятность, что их не раскупят за июнь-июль, крайне мала.

Забронировать льготные авиабилеты можно уже сейчас на сайте авиакомпании или в офисе продаж. В первом случае в специальном разделе «Субсидированные перевозки» необходимо выбрать подходящий рейс и загрузить скан удостоверяющего личность документа и документа, который подтвердит регистрацию на Дальнем Востоке. При покупке субсидированного авиабилета в кассе вышеуказанные бумаги предоставляются в оригинале.