Авиабилеты на дополнительные рейсы «Оха - Хабаровск» поступили в продажу

С 1 июля рейсы будут выполняться еще по субботам и воскресеньям Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу на дополнительные рейсы «Оха - Хабаровск». Напомним, что авиасообщение между городами было возобновлено с 15 марта после «ковидного» перерыва. После жители Охи пожаловались на небольшое количество рейсов.

Сейчас самолеты из островного северного города в Хабаровск летают два раза в неделю - в понедельник и пятницу. С 1 июля рейсы будут выполняться еще по субботам и воскресеньям. Расписание можно посмотреть на сайте авиакомпании и аэропорта Южно-Сахалинск.

- Цены на авиабилеты сохранены на прежнем уровне - 5840 рублей в одну сторону. Купить их можно в кассе и на сайте авиакомпании, - добавили в пресс-службе правительства Сахалинской области.