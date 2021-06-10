Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поставил прививку от коронавируса Фото: Социальные сети

Мэр краевой столицы Сергей Кравчук присоединился к числу вакцинированных людей. Прививку от коронавируса он поставил день назад в «Вивее».

- Врачи меня тщательно обследовали, убедились, что противопоказаний к вакцинированию нет. Прививка двухкомпонентная, вторую нужно будет сделать в конце месяца, - пишет в своем аккаунте Instagram Сергей Кравчук.

Градоначальник считает, что вакцинация - это на данное время самое эффективное средство борьбы с ковидом.

Напомним, в крае растет заболеваемость коронавирусом. Каждый день в регионе умирают люди. Вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет, чтобы побороть инфекцию.

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