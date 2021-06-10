Столетие празднует комсомольчанин Фото: Правительство Хабаровского края

Свой сотый день рождения отпраздновал труженик тыла из Комсомольска-на-Амуре. К сожалению, из-за возраста и проблем со здоровьем мужчина провел праздник в кровати. Сейчас Лаврентий Алексеевич плохо слышит, но абсолютно все понимает и осознает. За пенсионером ухаживают его дочери и внук.

С праздником пенсионера поздравили социальные работники, вручив ему подарки и передав слова поздравления от врио губернатора региона Михаила Дегтярева и президента России Владимира Путина.

Лаврентий Пермин родился в селе Венцелево Еврейской автономии 10 июня 1921 года. Через 16 лет в семье произошло горе - репрессировали и расстреляли отца Лаврентия. Семья переехала в Комсомольск-на-Амуре, где в мае 1941 года молодого Лаврентия призвали на службу в армию 567 строительного батальона. После болезни в апреле 1942 года мужчину комиссовали обратно в Комсомольск-на-Амуре. Оставшиеся годы войны Лаврентий Алексеевич проработал на строительстве завода «Амурсталь». С 1945 по 1953 годы работал старшиной катера, а затем стал механизатором на тяжелой спецтехнике. В 1984 году мужчина вышел на пенсию.

Жена труженика тыла Екатерина Алексеевна Пермина родилась в том же селе, что и мужчина. Она также являлась участником трудового фронта, реабилитированной и почетным строителем города. Умерла женщина в 2002 году. В семье Перминых родилось трое детей.

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