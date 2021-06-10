Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2021 8:15

На книгу обо всех народностях Хабаровского края потратят почти один миллион рублей

Этноатлас издадут в регионе впервые
Татьяна ЦВЕНГЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
На книгу обо всех народностях Хабаровского края потратят около одного миллиона рублей

На книгу обо всех народностях Хабаровского края потратят около одного миллиона рублей

Фото: Правительство Хабаровского края

Ранее в России уже выпускали справочник с энциклопедическими фактами о некоторых народах Хабаровского края. Однако в последний раз книга вышла в свет в 1991 году тиражом всего в одну тысячу экземпляров.

Созданием нового уникального справочника займутся специалисты из Дальневосточной государственной научной библиотеки. На эти цели был выигран президентский грант на 998, 3 тысячи рублей. Авторами выступят все неравнодушные хабаровчане: преподаватели вузов, сотрудники библиотек, музеев, архивов, студенты и краеведы.

- В нашем регионе подобного издания ранее не было. «Этноатлас Хабаровского края» пополнит книжный фонд общедоступных библиотек и библиотек учреждений образования. Это издание будет являться одним из связующих звеньев в деле укрепления межнационального и межконфессионального согласия жителей региона, - рассказала Галина Старкина, руководитель проекта.

Основную часть тиража бесплатно распространят по библиотекам и учебным заведениям края. Книга будет доступна и в электронном виде на сайте библиотеки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.