На книгу обо всех народностях Хабаровского края потратят почти один миллион рублей

На книгу обо всех народностях Хабаровского края потратят около одного миллиона рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Ранее в России уже выпускали справочник с энциклопедическими фактами о некоторых народах Хабаровского края. Однако в последний раз книга вышла в свет в 1991 году тиражом всего в одну тысячу экземпляров.

Созданием нового уникального справочника займутся специалисты из Дальневосточной государственной научной библиотеки. На эти цели был выигран президентский грант на 998, 3 тысячи рублей. Авторами выступят все неравнодушные хабаровчане: преподаватели вузов, сотрудники библиотек, музеев, архивов, студенты и краеведы.

- В нашем регионе подобного издания ранее не было. «Этноатлас Хабаровского края» пополнит книжный фонд общедоступных библиотек и библиотек учреждений образования. Это издание будет являться одним из связующих звеньев в деле укрепления межнационального и межконфессионального согласия жителей региона, - рассказала Галина Старкина, руководитель проекта.

Основную часть тиража бесплатно распространят по библиотекам и учебным заведениям края. Книга будет доступна и в электронном виде на сайте библиотеки.

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