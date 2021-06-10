Семилетний ребенок с онкологией не мог лечиться бесплатно в Хабаровске

За неделю родителям Ёсина помогли собрать документы Фото: Правительство Хабаровского края

Семилетний Ёсин родился в Челябинске. В столь юном возрасте у мальчика нашли рак и отправили на лечение в Хабаровск. Но вот проблема: ребенок не мог получить бесплатную помощь из-за отсутствия российского гражданства. Как следствие - у Ёсина не было полиса ОМС.

Ребенок с мамой Ириной находится в стационаре хабаровской больницы с марта. Первые курсы химиотерапии семья оплатила сама: к собственным сбережениям прибавили деньги, собранные в соцсетях. Просьбу о помощи сопроводили рассказом о проблеме, клич заметили региональные власти.

- За неделю родителям Ёсина помогли собрать документы. Сразу же после выдачи нового свидетельства о рождении был оформлен и полис обязательного медицинского страхования. Теперь ребенок сможет получать медпомощь бесплатно, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

- Я очень благодарна всем, кто мне помогал раньше собирать деньги на лечение сына. И большое спасибо врио губернатора, что он так быстро помог нам все сделать, что мы теперь сможем нормально лечиться, не думая о деньгах, - поделилась мама мальчика.