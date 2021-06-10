Погибшим спасателям и пожарным поставят памятники в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские власти и общественники подняли вопрос возведения памятников, мемориалов, обустройства аллеи спортивной славы и сквера писателю Чехову. Вопросы обсуждали на встрече рабочей группы Общественной палаты города. Пожарным и спасателям, которые, исполняя свой долг, погибли на службе, предложено было сделать мемориальный комплекс или памятник, чтобы увековечить память об их героизме. Об этом сообщили в администрации Хабаровска.

- Скорее всего, рядом с памятником будет сделано специальное место, где в будущем станут проводиться торжественные мероприятия по чествованию людей, чья работа - это каждый день подвиг и героизм, а награда - спасенная жизнь, - добавили в мэрии.

Помимо мемориала спасателям, в городе планируется сделать аллею спортивной славы, где будет увековечена память выдающихся спортсменов. Расположится она возле института физкультуры, или на Советской.

Также поговорили о потенциальном сквере, который планируют открыть в честь писателя Антона Чехова. Местом дислокации может стать двор дома на Калинина, 72.

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