Погибшим спасателям и пожарным поставят памятники в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровские власти и общественники подняли вопрос возведения памятников, мемориалов, обустройства аллеи спортивной славы и сквера писателю Чехову. Вопросы обсуждали на встрече рабочей группы Общественной палаты города. Пожарным и спасателям, которые, исполняя свой долг, погибли на службе, предложено было сделать мемориальный комплекс или памятник, чтобы увековечить память об их героизме. Об этом сообщили в администрации Хабаровска.
- Скорее всего, рядом с памятником будет сделано специальное место, где в будущем станут проводиться торжественные мероприятия по чествованию людей, чья работа - это каждый день подвиг и героизм, а награда - спасенная жизнь, - добавили в мэрии.
Помимо мемориала спасателям, в городе планируется сделать аллею спортивной славы, где будет увековечена память выдающихся спортсменов. Расположится она возле института физкультуры, или на Советской.
Также поговорили о потенциальном сквере, который планируют открыть в честь писателя Антона Чехова. Местом дислокации может стать двор дома на Калинина, 72.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru