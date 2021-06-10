Амурский тигр разодрал собаку и задавил корову в Хабаровском крае

За минувшую неделю дикие звери частенько наведывались в людские места в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За минувшую неделю дикие звери частенько наведывались в людские места в Хабаровском крае. В селах региона несколько раз видели медведей, а амурский тигр убил пару домашних животных. Об этом рассказали в пресс-службе минприроды региона.

Местный житель в поселке Известковый держал у себя дома маленького медведя. О нем прознали охотоведы и 5 июня выпустили на свободу. В естественную среду обитания мишку отправили в отдаленных охотничьих угодьях.

В селе Анастасьевка в тот же день заметили уже взрослого бурого медведя. 8 июня косолапые пришли в Чныррах и Красное. Спустя два дня мишки отметились возле села Вострецово. В последнем случае звери агрессивные, поэтому готовится распоряжение на регулирование численности медведей в Охотском районе.

В село Красносельское 5 июня пришел амурский тигр. Большой кот задрал собаку. На следующий день тигр задавил корову на выпасе в окрестностях Арсеньево.