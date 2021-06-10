Более 30 дорог за 500 миллионов рублей отремонтируют в Комсомольске

Качество работ контролируют не только специалисты, но и общественники Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске до конца года отремонтируют 33 автодороги протяженностью в 31 километр. На эти цели выделено полмиллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Дороги отремонтированы на улицах Мачтовой, Чернышевского, Рыночной, в переулке Электронном и на Северном шоссе. Рабочие трудятся еще на 12 улицах. Среди них: Ленинградская, Красная, Сусанина, Культурная, Аллея Труда, Дикопольцева и другие. Также ремонтируются дороги, которые ведут к социальным объектам.

- Качество работ контролируют не только специалисты, но и общественники. Они проверяют толщину нового дорожного покрытия, технологию выполнения. Приемка завершенных объектов также не обходится без общественных контролеров, - сообщили в минтранспорта региона.