«Родные ждут тебя домой»: зеленоглазый 14-летний школьник без вести пропал в Хабаровске

Рост Алексея Раковского примерно 155 сантиметров. Фото: Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Хабаровске разыскивают 14-летнего мальчика. Алексей Евгеньевич Раковский бесследно исчез в микрорайоне имени Горького. Подростка ищут родные, полиция и волонтеры.

Алексей Раковский последний раз выходил на связь с близкими 2 июня. После о его судьбе ничего не известно, на связь мальчик не выходит. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Рост Алексея Раковского примерно 155 сантиметров, у него зеленые глаза, светлые волосы, худощаво телосложение. Последний раз подростка видели в футболке, черном трико и серых кроссовках. С собой у мальчика рюкзак.

- Алексей, родные переживают и ждут тебя домой, - добавили в отряде.

Просим всех, кто обладает информацией о местонахождении Алексея, позвонить по телефонам: +7 914 167 37 77; 112.