Погода 11 июня: в Хабаровске пойдет дождь
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Душные и жаркие дни не на долго ушли из Хабаровска. Сегодня здесь достаточно прохладно, дневная температура достигнет максимум +21 градуса. При этом в городе ожидаются осадки в виде дождя, как днем, так и ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
- Ветер в Хабаровске не сильный, около 6-11 метров в секунду. В южных районах Хабаровского края и днем и ночью пройдут дожди. правда днем за окном до +25 градусов, - добавили синоптики. – Центр региона тоже ждут осадки. в дневное и в ночное время пройдет кратковременный дождик. Но тепло, до +27 градусов.
Что касается северных территорий региона, то здесь местами пройдет небольшой дождь. За исключением охотского района, тут будет сухо. Температурный показатель колеблется от +7 до +21 градуса.
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