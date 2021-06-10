Погода 11 июня: в Хабаровске пойдет дождь Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Душные и жаркие дни не на долго ушли из Хабаровска. Сегодня здесь достаточно прохладно, дневная температура достигнет максимум +21 градуса. При этом в городе ожидаются осадки в виде дождя, как днем, так и ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на Дальневосточное УГМС.

- Ветер в Хабаровске не сильный, около 6-11 метров в секунду. В южных районах Хабаровского края и днем и ночью пройдут дожди. правда днем за окном до +25 градусов, - добавили синоптики. – Центр региона тоже ждут осадки. в дневное и в ночное время пройдет кратковременный дождик. Но тепло, до +27 градусов.

Что касается северных территорий региона, то здесь местами пройдет небольшой дождь. За исключением охотского района, тут будет сухо. Температурный показатель колеблется от +7 до +21 градуса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.