Еще 69 жителей Хабаровского края заболели коронавирусом Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае обстановка с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной. Каждый день все больше людей заражается. Только за прошедший день, 10 июня, выявили еще 69 новых заболевших. При этом выздоровели лишь 43 человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- За минувший день в крае умерли двое пациентов от этого страшного недуга. Сейчас 11 пациентов пребывают в тяжелом состоянии, 10 человек дышат посредством аппаратов искусственной вентиляции легких, - добавили в минздраве.

Только в Хабаровске заболели за день 28 человек. В Комсомольске - один, в районе имени Лазо новых случаев 12, в Хабаровском районе - 21, а в Охотском - семь. На сегодняшний день в крае от ковида умерло уже 430 человек. Избежать новой волны пандемии и ее страшных последствий можно лишь сформировав коллективный иммунитет к болезни. Это возможно, если большинство жителей поставит прививку от коронавируса.

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