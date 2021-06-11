В троллейбусах аудиогид будет рассказывать про Хабаровск Фото: «ДАРИБ»
В Хабаровске в общественном транспорте планируют запустить аудиогид по остановкам. Пока это коснется только первого троллейбуса, в котором будут не просто объявлять названия остановок, но и рассказывать о наиболее значимых из них, почему они названы именно так. Занимается реализацией проекта некоммерческая организация «ДАРИБ». Уже идет подготовка информации для десяти отобранных остановок.
- Среди этих десяти остановок - главные площади Хабаровска, питомник Лукашова, Павленко и другие. В Хабаровске от самого аэропорта можно доехать до центра города на троллейбусе, поэтому проект поможет приезжим, например, узнать немного о городе. Кроме того, реализация этого проекта хорошо вписывается в общую концепцию обновления автопарка краевой столицы, - отметили в «ДАРИБ».
В первую очередь ролики запустят в новых, подаренных Москвой, троллейбусах. В самом аэропорту же разместится баннер с объявлением и приглашением проехать в «говорящем» транспорте.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru