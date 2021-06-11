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Здоровье11 июня 2021 3:39

Из Охотского района вывезли вертолетом 29 больных ковидом людей

Ситуация остается напряженной
Оксана ШЕМЕТОВА
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Из Охотского района вывезли вертолетом 29 больных ковидом людей

Из Охотского района вывезли вертолетом 29 больных ковидом людей

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае в Охотском районе ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. На вчерашний день в Новом Устье зарегистрировано было 77 случаев заболевания. В Вострецово 15 человек инфицированы, в Булгине - восемь, в Морском - трое, в Аэропорту и Охотске по четыре заболевших. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Краевой минздрав продолжает мониторинг ситуации. Сейчас в больнице лежат четверо, они ожидают результатов ПЦР-теста. В Охотском районе среди заболевших есть ребенок девяти лет, - добавили в минздраве. - Роспотребнадзор будет проверять все контакты ребенка, так как он посещал детский лагерь.

В общей сложности за все время вспышки из района авиация забрала 29 человек с диагностированным ковидом. Пациентов отправили в больницы Хабаровска и Комсомольска.

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