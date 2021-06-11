На карантин закрыто село на Крайнем Севере Хабаровского края

Уехать из Вострецово можно только после двухнедельного карантина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 11 июня село Вострецово (Охотский район) закрыто на «ковидный» карантин. Въезд в населенный пункт запрещен, а выезд возможен только после определенных процедур. Практически все сельские организации должны остановить работу.

- Из 20 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Вострецово пять человек в возрасте от 60 лет. У 85 человек контактных и с симптомами взяты мазки на наличие COVID-19, - рассказал Иван Кулешов, главный врач Охотской центральной районной больницы.

Уехать из Вострецово можно только после двухнедельного карантина. Также придется десять дней пробыть в обсерваторе и получить отрицательный результат теста на коронавирус.

В селе проведут дезинфекцию магазинов, административных зданий, общественных помещений. Работу должны остановить все организации, кроме жизненно важных.

Население Вострецово - 344 человека. Прививки от ковида поставили 102 жителя. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Напомним, что соседнее село Новое устье с 6 июня также закрыто на «коронавирусный» карантин.